СБУ проводить обшуки в ексголови Одеської облради Паращенка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Співробітники Служби безпеки України та Фіскальної служби проводять обшуки у колишнього голови Одеської обласної ради Сергія Паращенка. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі СБУ в Одеській області.
Відповідаючи на запитання, чи дійсно в ексголови Одеської обласної ради Сергія Паращенка проходять обшуки, у пресслужбі зазначили: "так".
"Деталі будуть згодом", - повідомили у СБУ.
Додамо, Сергій Паращенко із 10 квітня по 11 червня 2019 року був тимчасово виконувачем обов'язків голови Одеської обласної державної адміністрації, а з 21 серпня 2019 року по 4 грудня 2020 року очолював Одеську облраду VII-го скликання.
Нагадаємо, вчора через розкрадання бюджетних коштів у Кривому Розі правоохоронці провели 49 обшуків.