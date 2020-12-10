СБУ проводить обшуки в ексголови Одеської облради Паращенка

Відповідаючи на запитання, чи дійсно в ексголови Одеської обласної ради Сергія Паращенка проходять обшуки, у пресслужбі зазначили: "так".

"Деталі будуть згодом", - повідомили у СБУ.

Додамо, Сергій Паращенко із 10 квітня по 11 червня 2019 року був тимчасово виконувачем обов'язків голови Одеської обласної державної адміністрації, а з 21 серпня 2019 року по 4 грудня 2020 року очолював Одеську облраду VII-го скликання.

Нагадаємо, вчора через розкрадання бюджетних коштів у Кривому Розі правоохоронці провели 49 обшуків.