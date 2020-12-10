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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 70496 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 93267 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114719 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 149861 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198347 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194698 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 281819 просмотра

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СБУ проводит обыски в экс-главы Одесского облсовета Паращенко

СБУ проводит обыски в экс-главы Одесского облсовета Паращенко

Киев  •  УНН

 • 23391 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины и Фискальной службы проводят обыски у бывшего главы Одесского областного совета Сергея Паращенко. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе СБУ в Одесской области.

Отвечая на вопрос, действительно ли в экс-главы Одесского областного совета Сергея Паращенко проходят обыски, в пресс-службе отметили: "да".

"Детали будут вскоре", - сообщили в СБУ.

Добавим, Сергей Паращенко с 10 апреля по 11 июня 2019 года был временно исполняющим обязанности главы Одесской областной государственной администрации, а с 21 августа 2019 года по 4 декабря 2020 года возглавлял Одесский облсовет VII-го созыва.

Напомним, вчера из-за хищения бюджетных средств в Кривом Роге правоохранители провели 49 обысков.

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