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СБУ проведе антитерористичні навчання у Бердянську

СБУ проведе антитерористичні навчання у Бердянську

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. У Бердянську Запорізької області 13-14 вересня пройде планове тактико-спеціальне антитерористичне навчання, через що на окремих територіях можливе тимчасове запровадження особливого режиму. Про це повідомив помічник начальника управління СБУ в Запорізькій області Сергій Левченко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Впродовж 13-14 вересня 2019 року координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБ України в Запорізькій області проведе планове тактико-спеціальне антитерористичне навчання. Тренування відбудуться на території м. Бердянськ в умовах максимально наближених до реальних з використання спецтехніки та озброєння", - написав Левченко.

Він повідомив, що у навчаннях візьмуть участь підрозділи Національної поліції, ДСНС, Державної прикордонної служби, представники органів влади та місцевого самоврядування.

"Під час заходів на окремих територіях можливе тимчасове запровадження особливого режиму, в тому числі обмеження або заборона пересування людей та руху транспортних засобів, а також перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів тощо", - попередив Левченко.

Мешканців і гостей регіону закликали зберігати спокій у зв’язку із зосередженням у місті спецпризначенців та з розумінням поставитись до можливих обмежень і незручностей, належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.

Нагадаємо, з 3 по 7 вересня проходили двосторонні українсько-румунські навчання Riverine-2019.

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