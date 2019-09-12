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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 104747 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 118392 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110034 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116362 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 122919 просмотра

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5 марта, 17:33 • 149754 просмотра

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СБУ проведет антитеррористические учения в Бердянске

СБУ проведет антитеррористические учения в Бердянске

Киев  •  УНН

 • 10607 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Бердянске Запорожской области 13-14 сентября пройдет плановое тактико-специальное антитеррористическое учение, из-за чего на отдельных территориях возможно временное введение особого режима. Об этом сообщил помощник начальника управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"На протяжении 13-14 сентября 2019 года координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Запорожской области проведет плановое тактико-специальное антитеррористическое учение. Тренировка состоится на территории г. Бердянск в условиях максимально приближенных к реальным с использованием спецтехники и вооружения", - написал Левченко.

Он сообщил, что в учениях примут участие подразделения Национальной полиции, ГСЧС, Государственной пограничной службы, представители органов власти и местного самоуправления.

"Во время мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и т.д.", - предупредил Левченко.

Жителей и гостей региона призвали сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в городе спецназовцев и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.

Напомним, с 3 по 7 сентября проходили двусторонние украинский-румынские обучения Riverine-2019.

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