СБУ проведет антитеррористические учения в Бердянске
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Бердянске Запорожской области 13-14 сентября пройдет плановое тактико-специальное антитеррористическое учение, из-за чего на отдельных территориях возможно временное введение особого режима. Об этом сообщил помощник начальника управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"На протяжении 13-14 сентября 2019 года координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Запорожской области проведет плановое тактико-специальное антитеррористическое учение. Тренировка состоится на территории г. Бердянск в условиях максимально приближенных к реальным с использованием спецтехники и вооружения", - написал Левченко.
Он сообщил, что в учениях примут участие подразделения Национальной полиции, ГСЧС, Государственной пограничной службы, представители органов власти и местного самоуправления.
"Во время мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и т.д.", - предупредил Левченко.
Жителей и гостей региона призвали сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в городе спецназовцев и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.
Напомним, с 3 по 7 сентября проходили двусторонние украинский-румынские обучения Riverine-2019.