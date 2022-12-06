СБУ оприлюднила ексклюзивне відео з обміну полоненими

Цитата



«Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця - найвища цінність», - ідеться повідомленні.

Доповнення

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що 6 грудня з російського полону повернули ще 60 українських військових – 58 чоловіків і двоє жінок.

Станом на 3 грудня з російського полону вже повернули 1331 українця.