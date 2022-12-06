СБУ обнародовала эксклюзивное видео с обмена пленными

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«Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Жизнь каждого украинца - самая высокая ценность», - говорится в сообщении.

Дополнение

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что 6 декабря из российского плена вернули еще 60 украинских военных – 58 мужчин и две женщины.

По состоянию на 3 декабря из российского плена уже вернули 1331 украинца.