СБУ обнародовала эксклюзивное видео с обмена пленными
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Служба безопасности Украины показала видео, как сегодня, 6 декабря, из российского плена возвращались 60 украинских героев, передает УНН.
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«Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Жизнь каждого украинца - самая высокая ценность», - говорится в сообщении.
Дополнение
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что 6 декабря из российского плена вернули еще 60 украинских военных – 58 мужчин и две женщины.
По состоянию на 3 декабря из российского плена уже вернули 1331 украинца.