СБУ підготовувала документи про заборону в’їзду Ю.Самойловій до України на три роки

"Документи на закриття пані Самойловій в'їзду на територію нашої держави терміном на три роки СБУ підготовані. Закон має бути один для всіх і робити якісь поблажки, тому що це буде певна ознака дискримінації... Тому ми приймемо це рішення найближчим часом, але поки ми хочемо подивитися, що ще про цю ситуацію напишуть на російських виданнях", - сказав О.Ткачук.

Як повідомляв УНН, співачка Юлія Самойлова представить Росію на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2017”, який пройде в цьому році на Україні.

Зазначимо, існує інформація, що Ю.Самойлова проводила концерти в окупованому Криму.