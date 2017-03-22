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СБУ підготовувала документи про заборону в’їзду Ю.Самойловій до України на три роки

Київ • УНН

 • 11006 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. У Службі безпеки України вже підготували документи про заборону на в'їзд до України росіянці Юлії Самойловій, яка має представляти РФ на Євробаченні-2017. Про це під час брифінгу заявив керівник апарату СБУ Олександр Ткачук, передає кореспондент УНН.

"Документи на закриття пані Самойловій в'їзду на територію нашої держави терміном на три роки СБУ підготовані. Закон має бути один для всіх і робити якісь поблажки, тому що це буде певна ознака дискримінації... Тому ми приймемо це рішення найближчим часом, але поки ми хочемо подивитися, що ще про цю ситуацію напишуть на російських виданнях", - сказав О.Ткачук.

Як повідомляв УНН, співачка Юлія Самойлова представить Росію на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2017”, який пройде в цьому році на Україні.

Зазначимо, існує інформація, що Ю.Самойлова проводила концерти в окупованому Криму.

Українські Національні Новини

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