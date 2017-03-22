СБУ подготовила запрет по въезду Ю.Самойловий в Украину на три года

"Документы на закрытие госпоже Самойловой въезда на территорию нашего государства сроком на три года СБУ подготовлены. Закон должен быть один для всех и делать какие-то поблажки, потому что это будет верный признак дискриминации ... Поэтому мы примем это решение в ближайшее время, но пока мы хотим посмотреть, что еще об этой ситуации напишут на российских изданиях", - сказал О.Ткачук.

Как сообщал УНН, певица Юлия Самойлова представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017", который пройдет в этом году на Украине.

Отметим, существует информация, что Ю.Самойлова проводила концерты в оккупированном Крыму.