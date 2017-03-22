СБУ подготовила запрет по въезду Ю.Самойловий в Украину на три года
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Службе безопасности Украины уже подготовили документы о запрете на въезд в Украину россиянке Юлии Самойловой, которая должна представлять РФ на Евровидении-2017. Об этом во время брифинга заявил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук, передает корреспондент УНН.
"Документы на закрытие госпоже Самойловой въезда на территорию нашего государства сроком на три года СБУ подготовлены. Закон должен быть один для всех и делать какие-то поблажки, потому что это будет верный признак дискриминации ... Поэтому мы примем это решение в ближайшее время, но пока мы хотим посмотреть, что еще об этой ситуации напишут на российских изданиях", - сказал О.Ткачук.
Как сообщал УНН, певица Юлия Самойлова представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017", который пройдет в этом году на Украине.
Отметим, существует информация, что Ю.Самойлова проводила концерты в оккупированном Крыму.