СБУ оприлюднила підбірку документів про долі “Розстріляного відродження”
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. В Україні з нагоди Дня пам’яті жертв політичних репресій опублікували колекцію документів про долі “Розстріляного відродження”, яка показує як приховувалася правда. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
“Жертвами терору 1937-38 років стали понад 260 тисяч українців. Більшість із них були розстріляні. А їхнім родинам повідомляли про смерті від інфарктів і серцевих нападів. Була навіть окрема директива — з родичами розстріляних говорити усно, а дату смерті в довідках ставити довільно, у межах 10 років після арешту”, — сказано у повідоленні.
Зазначається, що сьогодні документи з архівів КДБ доступні онлайн. Колекція про долі “Розстріляного відродження” показує, як приховувалася правда.
Наприклад, точна дата розстрілу українського режисера Леся Курбаса — 3 листопада 1937 року. Хоча за документами він нібито загинув у таборах у 1942-му. І через 19 років після реальної смерті Курбаса в архівах КДБ Архангельскої області з’явиться висновок: скасувати розстріл через відсутність складу злочину.
“Колекція публікується з нагоди Дня пам’яті жертв політичних репресій”, — подається у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні сьогодні День пам’яті жертв політичних репресій.