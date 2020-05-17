СБУ оприлюднила підбірку документів про долі “Розстріляного відродження”

“Жертвами терору 1937-38 років стали понад 260 тисяч українців. Більшість із них були розстріляні. А їхнім родинам повідомляли про смерті від інфарктів і серцевих нападів. Була навіть окрема директива — з родичами розстріляних говорити усно, а дату смерті в довідках ставити довільно, у межах 10 років після арешту”, — сказано у повідоленні.

Зазначається, що сьогодні документи з архівів КДБ доступні онлайн. Колекція про долі “Розстріляного відродження” показує, як приховувалася правда.

Наприклад, точна дата розстрілу українського режисера Леся Курбаса — 3 листопада 1937 року. Хоча за документами він нібито загинув у таборах у 1942-му. І через 19 років після реальної смерті Курбаса в архівах КДБ Архангельскої області з’явиться висновок: скасувати розстріл через відсутність складу злочину.

“Колекція публікується з нагоди Дня пам’яті жертв політичних репресій”, — подається у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні сьогодні День пам’яті жертв політичних репресій.