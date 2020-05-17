СБУ обнародовала подборку документов о судьбах "Расстрелянного возрождения"

"Жертвами террора 1937-38 годов стали более 260 тыс. украинцев. Большинство из них были расстреляны. А их семьям сообщали о смерти от инфарктов и сердечных приступов. Была даже отдельная директива - с родственниками расстрелянных говорить устно, а дату смерти в справках ставить произвольно, в пределах 10 лет после ареста", - говорится в повидоленни.

Отмечается, что сегодня документы из архивов КГБ доступны онлайн. Коллекция о судьбах "Расстрелянного возрождения" показывает, как скрывалась правда.

Например, точная дата расстрела украинского режиссера Леся Курбаса - 3 ноября 1937 года. Хотя по документам он якобы погиб в лагерях в 1942-м. И через 19 лет после реальной смерти Курбаса в архивах КГБ Архангельской области появится вывод: отменить расстрел из-за отсутствия состава преступления.

"Коллекция публикуется по случаю Дня памяти жертв политических репрессий", - подается в сообщении.

Напомним, в Украине сегодня День памяти жертв политических репрессий.