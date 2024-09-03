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СБУ не перевіряла Гладкого перед призначенням начштабом у Сили безпілотних систем

СБУ не перевіряла Гладкого перед призначенням начштабом у Сили безпілотних систем

Київ • УНН

 • 21069 перегляди

СБУ повідомила, що не проводила перевірку Романа Гладкого перед призначенням на посаду начальника штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ. Призначення є внутрішнім кадровим рішенням керівництва ЗСУ.

Служба безпеки України не проводила перевірку щодо очільника штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ Романа Гладкого перед його призначенням. Про це журналісту УНН розповіли у пресслужбі СБУ.

Деталі

Відповідно до чинного законодавства, начальник штабу Командування Сил безпілотних систем призначається наказом міністра оборони за поданням Головнокомандувача Збройних сил України. Ця процедура не передбачає обовʼязкових додаткових перевірок чи погоджень зі Службою безпеки і є внутрішнім кадровим рішенням керівництва Збройних Сил України. Таким чином, Служба безпеки не отримувала відповідних запитів та не проводила перевірку Романа Гладкого перед його призначенням на посаду начальника штабу Командування Сил безпілотних систем

- повідомили в СБУ.

Проте у 2020 році Службою безпеки України було здійснено перевірку Романа Гладкого у зв’язку з його допуском до державної таємниці.

На той час обставини, передбачені пунктами 2 і 4 частини першої та частиною другою статті 23 Закону України "Про державну таємницю", які б перешкоджали наданню допуску до державної таємниці, були відсутні.

Доповнення

З липня 2016 року Роман Гладкий обіймав посаду начальника штабу і першого заступника командувача Військово-Морських ЗСУ. У 2018 році був відсторонений від посади на час службового розслідування. Тоді у ЗМІ писали, що це нібито могло бути пов’язано як з фінансово-економічними порушеннями, так і з інформацією про російське громадянство його дружини.

Крім того, зазначалося, що перші два роки після початку війни дружина Гладкого разом з дітьми начебто продовжувала жити у тимчасово окупованому Криму, а донька українського офіцера займалася плаванням і успішно виступала на змаганнях за Центральний спортивний клуб армії рф.

Однак у Міністерстві оборони України у 2018 році спростували інформацію про те, що ці факти могли стати підставою для службового розслідування щодо Гладкого. Натомість головною причиною його відсторонення назвали "неналежне виконання службових обов’язків".

Днями в командуванні Сил безпілотних систем відреагували на скандал, що виник через призначення Романа Гладкого на посаду начальника штабу командування Сил безпілотних систем ЗСУ. Там наголосили, що Гладкий – офіцер з багаторічним досвідом служби у Збройних Силах України, а також перед призначенням пройшов упродовж 2018 – 2019 років пройшов усі необхідні перевірки Службою безпеки України та має допуск до роботи з відомостями з найвищим ступенем секретності.

Нагадаємо

Сьогодні, 3 лютого, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає включення до окремих родів сил Збройних сил України - Сили безпілотних систем.

Павло Башинський

Павло Башинський

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