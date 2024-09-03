СБУ не проверяла Гладкого перед назначением начштаба в Силы беспилотных систем

Служба безопасности Украины не проводила проверку в отношении главы штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого перед его назначением. Об этом журналисту УНН рассказали в пресс-службе СБУ.

Детали

Согласно действующему законодательству, начальник штаба Командования Сил беспилотных систем назначается приказом министра обороны по представлению Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Эта процедура не предусматривает обязательных дополнительных проверок или согласований со Службой безопасности и является внутренним кадровым решением руководства Вооруженных Сил Украины. Таким образом, Служба безопасности не получала соответствующих запросов и не проводила проверку Романа Гладкого перед его назначением на должность начальника штаба Командования Сил беспилотных систем - сообщили в СБУ.

Дополнение

С июля 2016 года Роман Гладкий занимал должность начальника штаба и первого заместителя командующего Военно-Морских ВСУ. В 2018 году был отстранен от должности на время служебного расследования. Тогда в СМИ писали, что это якобы могло быть связано как с финансово-экономическими нарушениями, так и с информацией о российском гражданстве его жены.

Кроме того, отмечалось, что первые два года после начала войны жена Гладкого вместе с детьми якобы продолжала жить во временно оккупированном Крыму, а дочь украинского офицера занималась плаванием и успешно выступала на соревнованиях за Центральный спортивный клуб армии РФ.

Однако в Министерстве обороны Украины в 2018 году опровергли информацию о том, что эти факты могли стать основанием для служебного расследования в отношении Гладкого. Зато главной причиной его отстранения назвали «ненадлежащее исполнение служебных обязанностей».

На днях в командовании Сил беспилотных систем отреагировали на скандал, возникший из-за назначения Романа Гладкого на должность начальника штаба командования Сил беспилотных систем ВСУ. Там отметили, что Гладкий - офицер с многолетним опытом службы в Вооруженных Силах Украины, а также перед назначением прошел в течение 2018 - 2019 годов прошел все необходимые проверки Службой безопасности Украины и имеет допуск к работе со сведениями с высокой степенью секретности.

Напомним,

Сегодня, 3 февраля, Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает включение в отдельные роды сил Вооруженных сил Украины - Силы беспилотных систем.