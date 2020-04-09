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СБУ: на Черкащині викрили call-центр, який фінансувався з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. У місті Сміла на Черкащині СБУ викрила call-центр, який фінансувався з РФ. Наразі правоохоронці шукають причетних до організації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

“Кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність call-центру, який працював на заборонену російську пошукову систему “Яндекс”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що троє приватних підприємців організували у Смілі фірму з надання послуг диспетчерського зв’язку “Яндекс Таксі” у країнах Середньої Азії та Європи. Для ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів до державного бюджету України комерсанти офіційно не працевлаштовували працівників та розраховувались з ними у “конвертах”. Крім цього під час пандемії COVID—19 call-центр працював цілодобово, а персонал не був забезпечений необхідними протиепідеміологічними засобами, вказали в СБУ.

"У ході обшуку в приміщенні фірми правоохоронці виявили інструкції з обслуговування закордонних клієнтів, таксистів, технічну документацію з графіками роботи працівників центру. Також виявлена комп’ютерна техніка з програмними продуктами, розробленими та наданими в користування російським “Яндексом”, — йдеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до організації та діяльності call-центру.

Нагадаємо, на Рівненщині викрили працівницю одного із столичних банків, яка продавала третім особам конфіденційну інформацію клієнтів.

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