СБУ: на Черкащині викрили call-центр, який фінансувався з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У місті Сміла на Черкащині СБУ викрила call-центр, який фінансувався з РФ. Наразі правоохоронці шукають причетних до організації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“Кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність call-центру, який працював на заборонену російську пошукову систему “Яндекс”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що троє приватних підприємців організували у Смілі фірму з надання послуг диспетчерського зв’язку “Яндекс Таксі” у країнах Середньої Азії та Європи. Для ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів до державного бюджету України комерсанти офіційно не працевлаштовували працівників та розраховувались з ними у “конвертах”. Крім цього під час пандемії COVID—19 call-центр працював цілодобово, а персонал не був забезпечений необхідними протиепідеміологічними засобами, вказали в СБУ.
"У ході обшуку в приміщенні фірми правоохоронці виявили інструкції з обслуговування закордонних клієнтів, таксистів, технічну документацію з графіками роботи працівників центру. Також виявлена комп’ютерна техніка з програмними продуктами, розробленими та наданими в користування російським “Яндексом”, — йдеться у повідомленні.
Наразі тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до організації та діяльності call-центру.
Нагадаємо, на Рівненщині викрили працівницю одного із столичних банків, яка продавала третім особам конфіденційну інформацію клієнтів.