СБУ: в Черкасской области разоблачили call-центр, финансируемый из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В городе Смела Черкасской области СБУ разоблачила call-центр, который финансировался из РФ. Правоохранители ищут причастных к организации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность call-центра, который работал на запрещенную российскую поисковую систему "Яндекс", - говорится в сообщении.
Установлено, что трое частных предпринимателей организовали в Смеле фирму по предоставлению услуг диспетчерской связи "Яндекс Такси" в странах Средней Азии и Европы. Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины коммерсанты официально не трудоустраивали работников и рассчитывались с ними в "конвертах". Кроме этого во время пандемии COVID-19 call-центр работал круглосуточно, а персонал не был обеспечен необходимыми противоэпидемиологическими средствами, указали в СБУ.
"В ходе обыска в помещении фирмы правоохранители обнаружили инструкции по обслуживанию иностранных клиентов, таксистов, техническую документацию с графиками работы сотрудников центра. Также обнаружена компьютерная техника с программными продуктами, разработанными и предоставленными в пользование российским "Яндексом", - говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к организации и деятельности call-центра.
Напомним, в Ровенской области разоблачили сотрудницу одного из столичных банков, которая продавала третьим лицам конфиденциальную информацию клиентов.