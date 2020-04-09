СБУ: в Черкасской области разоблачили call-центр, финансируемый из РФ

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 34270 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 42804 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 58465 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 59522 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 83770 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 75608 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101303 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105397 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130583 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130219 просмотра

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Актуальное
СБУ: в Черкасской области разоблачили call-центр, финансируемый из РФ

СБУ: в Черкасской области разоблачили call-центр, финансируемый из РФ

Киев  •  УНН

 • 11530 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В городе Смела Черкасской области СБУ разоблачила call-центр, который финансировался из РФ. Правоохранители ищут причастных к организации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность call-центра, который работал на запрещенную российскую поисковую систему "Яндекс", - говорится в сообщении.

Установлено, что трое частных предпринимателей организовали в Смеле фирму по предоставлению услуг диспетчерской связи "Яндекс Такси" в странах Средней Азии и Европы. Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины коммерсанты официально не трудоустраивали работников и рассчитывались с ними в "конвертах". Кроме этого во время пандемии COVID-19 call-центр работал круглосуточно, а персонал не был обеспечен необходимыми противоэпидемиологическими средствами, указали в СБУ.

"В ходе обыска в помещении фирмы правоохранители обнаружили инструкции по обслуживанию иностранных клиентов, таксистов, техническую документацию с графиками работы сотрудников центра. Также обнаружена компьютерная техника с программными продуктами, разработанными и предоставленными в пользование российским "Яндексом", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к организации и деятельности call-центра.

Напомним, в Ровенской области разоблачили сотрудницу одного из столичных банков, которая продавала третьим лицам конфиденциальную информацию клиентов.

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