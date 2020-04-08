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На Рівненщині викрили працівницю банку, яка продавала конфіденційну інформацію

На Рівненщині викрили працівницю банку, яка продавала конфіденційну інформацію

Київ • УНН

 • 21040 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. На Рівненщині викрили працівницю одного із столичних банків, яка продавала третім особам конфіденційну інформацію клієнтів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кіберполіції.

"Працівниками кіберполіції в Рівненській області спільно із слідчими поліції Рівненщини, під процесуальним керівництвом Рівненської місцевої прокуратури та за сприянням співробітників банківської установи, викрили 21-річну жінку, яка продавала інформацію з обмеженим доступом, що обробляється в автоматизованій банківській системі", – сказано у повідомленні.

Зазначається, кіберполіція встановила, що фігурантка була спеціалістом із обслуговування клієнтів у відділені одного з банків у Києві та мала доступ до автоматизованої банківської системи. Користуючись своїми повноваженнями, працівниця банку за допомогою особистого логіну і паролю, здобувала інформацію, що становить банківську таємницю, а саме: паспортні дані, ідентифікаційний код, інформацію про наявність банківських рахунків та рух коштів по них. В подальшому за допомогою закритих груп у месенджері збувала третім особам.

Крім цього, встановлено причетність до скоєння цього кримінального правопорушення співмешканця фігурантки. Останній допомагав продавати інформацію та відповідав за обготівкування коштів отриманих внаслідок злочинної діяльності.

Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання фігурантки. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, мобільний телефон, банківські картки, чорнову документацію.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Незаконне втручання в роботу комп'ютерів, систем та комп'ютерних мереж) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення особам про підозру. Їм загрожує до 6 років ув’язнення.

Нагадаємо, в Україні з початку карантину кіберполіція заблокувала 157 шахрайських інтернет-посилань, пов’язаних з короновірусом.

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