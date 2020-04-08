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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Ровенской области разоблачили сотрудницу банка, которая продавала конфиденциальную информацию

В Ровенской области разоблачили сотрудницу банка, которая продавала конфиденциальную информацию

Киев  •  УНН

 • 21031 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Ровенской области разоблачили сотрудницу одного из столичных банков, которая продавала третьим лицам конфиденциальную информацию клиентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу киберполиции.

"Сотрудниками киберполиции в Ровенской области совместно со следователями полиции Ровенской области, под процессуальным руководством Ровенской местной прокуратуры и при содействии сотрудников банковского учреждения, разоблачена 21-летняя женщина, которая продавала информацию с ограниченным доступом, которая обрабатывается в автоматизированной банковской системе", - говорится в сообщении.

Отмечается, киберполиции установила, что фигурантка была специалистом по обслуживанию клиентов в отделении одного из банков в Киеве и имела доступ к автоматизированной банковской системе. Пользуясь своими полномочиями, работница банка с помощью личного логина и пароля, получала информацию, составляющую банковскую тайну, а именно: паспортные данные, идентификационный код, информацию о наличии банковских счетов и движении средств по ним. В дальнейшем с помощью закрытых групп в мессенджере сбывала третьим лицам.

Кроме этого, установлена причастность к совершению этого уголовного преступления сожителя фигурантки. Последний помогал продавать информацию и отвечал за обналичивании средств, полученных в результате преступной деятельности.

Правоохранители провели обыск по месту жительства фигурантки. По результатам изъята компьютерная техника, мобильный телефон, банковские карточки, черновая документация.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Незаконное вмешательство в работу компьютеров, систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении лицам о подозрении. Им грозит до 6 лет заключения.

Напомним, в Украине с начала карантина киберполиция заблокировала 157 мошеннических интернет-ссылок, связанных с короновирусом.

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