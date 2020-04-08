В Україні з початку карантину заблокували 157 шахрайських інтернет-посилань, пов’язаних з короновірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. В Україні з початку карантину кіберполіція заблокувала 157 шахрайських інтернет-посилань пов’язаних з короновірусом. Про це повідомляє УНН із посилання на пресслужбу Кіберполіції.
“Заблоковано 157 інтернет-посилань, що використовувались шахраями з метою „наживи“ під час пандемії”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що співробітниками кіберполіції у Харківській області спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області викрито раніше судимого 28-річного чоловіка, який заволодів грошима громадян під приводом продажу засобів індивідуального захисту.
Чоловік розмістив оголошення щодо продажу медичних масок та дезінфікуючих засобів на сайтах оголошень. Доставку товару обіцяв тільки на умовах передоплати. Після отримання коштів від потерпілих, не відповідав на телефонні дзвінки та змінював номер телефону в оголошенні. За місцем мешкання фігуранта правоохоронці провели обшук. Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.
Окрім того, на Закарпатті працівниками кіберполіції встановлено громадянку, яка за допомогою сайту оголошень здійснювала продаж іноземних пігулок за ціною 250 гривень за упаковку. Згідно інформації МОЗ України ліки, які реалізовувала 48-річна громадянка не отримали декларацію про відповідність на території України.
Наразі відносно фігурантки складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 164 (Порушення порядку провадження господарської діяльності) КУпАП. Весь товар вилучено.
Нагадаємо, у кіберполіції розповіли, як захиститись від шахраїв під час карантину.