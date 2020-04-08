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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 51502 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 60358 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 73779 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 81242 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В Украине с начала карантина заблокировали 157 мошеннических интернет-ссылок, связанных с короновирусом

В Украине с начала карантина заблокировали 157 мошеннических интернет-ссылок, связанных с короновирусом

Киев  •  УНН

 • 12005 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Украине с начала карантина киберполиция заблокировала 157 мошеннических интернет-ссылок связанных с короновирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу киберполиции.

"Заблокировано 157 интернет-ссылок, используемых мошенниками с целью "наживы" во время пандемии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудниками киберполиции в Харьковской области совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области разоблачено ранее судимого 28-летнего мужчину, который завладел деньгами граждан под предлогом продажи средств индивидуальной защиты.

Мужчина разместил объявление о продаже медицинских масок и дезинфицирующих средств на сайтах объявлений. Доставку товара обещал только на условиях предоплаты. После получения средств от потерпевших, не отвечал на телефонные звонки и менял номер телефона в объявлении. По месту жительства фигуранта правоохранители провели обыск. Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Кроме того, на Закарпатье работниками киберполиции установлено гражданку, которая с помощью сайта объявлений осуществляла продажу иностранных таблеток по цене 250 гривен за упаковку. Согласно информации Минздрава Украины лекарства, которые реализовывала 48-летняя гражданка не получили декларацию о соответствии на территории Украины.

Сейчас в отношении фигурантки составлен административный протокол по ч. 1 ст. 164 (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КоАП. Весь товар изъят.

Напомним, в киберполиции рассказали, как защититься от мошенников во время карантина.

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