В Украине с начала карантина заблокировали 157 мошеннических интернет-ссылок, связанных с короновирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Украине с начала карантина киберполиция заблокировала 157 мошеннических интернет-ссылок связанных с короновирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу киберполиции.
"Заблокировано 157 интернет-ссылок, используемых мошенниками с целью "наживы" во время пандемии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудниками киберполиции в Харьковской области совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области разоблачено ранее судимого 28-летнего мужчину, который завладел деньгами граждан под предлогом продажи средств индивидуальной защиты.
Мужчина разместил объявление о продаже медицинских масок и дезинфицирующих средств на сайтах объявлений. Доставку товара обещал только на условиях предоплаты. После получения средств от потерпевших, не отвечал на телефонные звонки и менял номер телефона в объявлении. По месту жительства фигуранта правоохранители провели обыск. Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.
Кроме того, на Закарпатье работниками киберполиции установлено гражданку, которая с помощью сайта объявлений осуществляла продажу иностранных таблеток по цене 250 гривен за упаковку. Согласно информации Минздрава Украины лекарства, которые реализовывала 48-летняя гражданка не получили декларацию о соответствии на территории Украины.
Сейчас в отношении фигурантки составлен административный протокол по ч. 1 ст. 164 (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КоАП. Весь товар изъят.
Напомним, в киберполиции рассказали, как защититься от мошенников во время карантина.