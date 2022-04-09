"Сбербанк" у зв'язку з санкційними обмеженнями припинив усі валютні перекази до інших країн

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У банку зазначили, що через санкції на валютні операції з кореспондентськими рахунками в іноземних банках з 7 квітня неможливо зробити переказ у іноземній валюті там. Заборона поширюється на перекази в додатку та у відділеннях банку.

Переказа, формлені з 6 квітня повернуть на рахунок клієнта в повному обсязі з комісією. Також у банку наголосили, що перекази за кордон у рублях працюватимуть надалі.

У прес-службі кредитної організації уточнили, що понад 90% усіх переказів в Ощадбанку за кордон - це перекази в рублях у країни ближнього зарубіжжя.

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