"Сбербанк" в связи с санкционными ограничениями прекратил все валютные переводы в другие страны

Детали

В банке отметили, что из-за санкций на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках с 7 апреля невозможно сделать перевод в иностранной валюте там. Запрет распространяется на переводы в приложении и в отделениях банка.

Перечислили, сформированные с 6 апреля вернут на счет клиента в полном объеме с комиссией. Также в банке отметили, что переводы за границу в рублях будут работать в дальнейшем.

В пресс-службе кредитной организации уточнили, что более 90% всех переводов в Сбербанке за границу - это переводы в рублях в страны ближнего зарубежья.

Напомним

США вводят санкции против Сбербанка, дочерей Путина и семьи Лаврова.