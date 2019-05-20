Сайт про вибори у Європі зобразив Крим частиною Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Європейський сайт, що спеціалізується на агрегуванні даних передвиборчих соціологічних досліджень і опитувань, включив в одній зі своїх візуалізацій даних український Крим до території Росії, повідомляє УНН.
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Інтернет-ресурс, присвячений європейським виборам "Europe Elects" (Європа вибирає) зобразив український Крим частиною території Росії в одній з візуалізацій даних про очікувані результати виборів у ЄП.
Нагадаємо, вибори до Європарламенту пройдуть з 23 по 26 травня, 28 країн, у тому числі Велика Британія оберуть 751 представника в Європарламент.
Як повідомляв УНН, Мінінформполітики проводить службове розслідування щодо трансляції відеоролика з Україною без Криму.