Сайт "Миротворець" вніс у свої списки сина Висоцького

"Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в окупований Росією Крим. Участь в пропагандистських заходах Росії (країна-агресор)", - йдеться в повідомленні сайту.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ РФ стверджує, що на американських серверах базується сайт "Миротворець", і звинувачує США в небажанні протидіяти цьому.

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