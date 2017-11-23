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Сайт "Миротворець" вніс у свої списки сина Висоцького

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Центр дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України "Миротворець" вніс у свої списки, як персону нон-грата сина відомого радянського барда Володимира Висоцького Микиту за відвідування окупованого Росією Криму. Відповідна інформація розміщена на сайті "миротворця", передає УНН.

"Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в окупований Росією Крим. Участь в пропагандистських заходах Росії (країна-агресор)", - йдеться в повідомленні сайту.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ РФ стверджує, що на американських серверах базується сайт "Миротворець", і звинувачує США в небажанні протидіяти цьому.

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