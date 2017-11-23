Сайт "Миротворец" внес в свои списки сына Высоцкого

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор)", - говорится в сообщении сайта.

Напомним, министерство иностранных дел РФ утверждает, что на американских серверах базируется сайт "Миротворец", и обвиняет США в нежелании противодействовать этому.

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