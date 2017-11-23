Сайт "Миротворец" внес в свои списки сына Высоцкого
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины "Миротворец" внес в свои списки, как персону нон-грата сына известного советского барда Владимира Высоцкого Никиту за посещение оккупированного Россией Крыма. Соответствующая информация размещена на сайте "Миротворца", передает УНН.
"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор)", - говорится в сообщении сайта.
Напомним, министерство иностранных дел РФ утверждает, что на американских серверах базируется сайт "Миротворец", и обвиняет США в нежелании противодействовать этому.
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