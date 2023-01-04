#SaveMisha: у 14 країнах світу пройде акція на підтримку Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Сьогодні в 14 країнах світу, а також у Грузії, запланована міжнародна акція на підтримку експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі. Про це повідомляє видання News Georgia, передає УНН.
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Міжнародна акція #SaveMisha на підтримку ув'язненого третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі відбудеться сьогодні в 14 країнах світу. Про її проведення раніше заявили опозиціонер, юрист і правозахисник Марк Фейгін і радник Офісу президента України Олексій Арестович.
Мітинги і пікети пройдуть біля генконсульств і посольств Грузії в Нью-Йорку, Вашингтоні, Лондоні, Берліні, Мюнхені, Франкфурті, Відні, Брюсселі, Страсбурзі, Гаазі, Празі, Стокгольмі, Берні, Софії, Барселоні, Афінах і Тель-Авіві.
Також акції заплановані і в Грузії. Прихильники Саакашвілі зберуться о 18:00 біля Мосту миру в Тбілісі, біля колишньої будівлі парламенту в Кутаїсі, біля будинку експрем'єра Бідзіни Іванішвілі в селищі Шекветілі, а також у Батумі, Зугдіді, Руставі, Горі та Телаві.
Нагадаємо
В організмі колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі виявили сліди важких металів. Його могли отруїти у в'язниці, заявив американський токсиколог і нарколог Девід Сміт на судовому засіданні в Тбілісі 29 грудня.
Депутат Європейського парламенту Яцек Саріуш-Вольський заявив, що вступ Грузії до ЄС безпосередньо пов'язаний зі справою колишнього президента країни Михайла Саакашвілі.