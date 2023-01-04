SaveMisha: в 14 странах мира пройдет акция в поддержку Саакашвили

Детали

Международная акция #SaveMisha в поддержку заключенного третьего президента Грузии Михаила Саакашвили пройдет сегодня в 14 странах мира. О ее проведении ранее заявили оппозиционер, юрист и правозащитник Марк Фейгин и советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Митинги и пикеты пройдут у генконсульств и посольств Грузии в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лондоне, Берлине, Мюнхене, Франкфурте, Вене, Брюсселе, Страсбурге, Гааге, Праге, Стокгольме, Берне, Софии, Барселоне, Афинах и Тель-Авиве.

Также акции запланированы и в Грузии. Сторонники Саакашвили соберутся в 18:00 у Моста мира в Тбилиси, у бывшего здания парламента в Кутаиси, у дома экс-премьера Бидзины Иванишвили в поселке Шекветили, а также в Батуми, Зугдиди, Рустави, Гори и Телави.

Напомним

В организме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили обнаружили следы тяжелых металлов. Его могли отравить в тюрьме, заявил американский токсиколог и нарколог Дэвид Смит на судебном заседании в Тбилиси 29 декабря.

Депутат Европейского парламента Яцек Сариуш-Вольский заявил, что вступление Грузии в ЕС напрямую связано с делом бывшего президента страны Михаила Саакашвили.