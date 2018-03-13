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Савченко опублікувала фото, на яких вона перебуває в Європарламенті

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Позафракційний народний депутат Надія Савченко, яку СБУ викликала на допит у справі Володимира Рубана опублікувала фото, демонструючи, що вона перебуває з робочою поїздкою в Європейському парламенті. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну Facebook-сторінку Надії Савченко.

“Триває робоча поїздка в Європейський Парламент в Страсбурзi де проходить парламентська сесiя. Основною темою зустрічей з європарламентарями голови ПП „Громадсько-політична платформа Надії Савченко“, народного депутата Надії Савченко є визволення українських політв’язнів в РФ і полонених на окупованих територіях”, — вказано у повідомленні депутата.

Таокж вона додала, що: “Триває заслуховування звіту Генерального Секретаря Ради Європи з питань порушення прав людини в Туреччині (Страсбург, сесія ПАРЄ). Також розглядалося питання порушення прав людини на окупованих Росією територіях України і в аннексированном Криму”.

Як повідомляв УНН, нардеп Надія Савченко не була присутня на засіданні політичного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це заявив народний депутат, віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв у Facebook.

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