Савченко опублікувала фото, на яких вона перебуває в Європарламенті
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Позафракційний народний депутат Надія Савченко, яку СБУ викликала на допит у справі Володимира Рубана опублікувала фото, демонструючи, що вона перебуває з робочою поїздкою в Європейському парламенті. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну Facebook-сторінку Надії Савченко.
“Триває робоча поїздка в Європейський Парламент в Страсбурзi де проходить парламентська сесiя. Основною темою зустрічей з європарламентарями голови ПП „Громадсько-політична платформа Надії Савченко“, народного депутата Надії Савченко є визволення українських політв’язнів в РФ і полонених на окупованих територіях”, — вказано у повідомленні депутата.
Таокж вона додала, що: “Триває заслуховування звіту Генерального Секретаря Ради Європи з питань порушення прав людини в Туреччині (Страсбург, сесія ПАРЄ). Також розглядалося питання порушення прав людини на окупованих Росією територіях України і в аннексированном Криму”.
Як повідомляв УНН, нардеп Надія Савченко не була присутня на засіданні політичного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це заявив народний депутат, віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв у Facebook.