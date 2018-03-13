Савченко опубликовала фото, на которых она находится в Европарламенте
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которую СБУ вызвала на допрос по делу Владимира Рубана опубликовала фото, демонстрируя, что она находится с рабочей поездкой в Европейском парламенте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальное Facebook-страницу Надежды Савченко.
“Продолжается рабочая поездка в Европейский Парламент в Страсбурге где проходит парламентская сессия. Основной темой встреч с европарламентариями председателя ЧП „Общественно-политическая платформа Надежды Савченко“, народного депутата Надежды Савченко освобождения украинских политзаключенных в РФ и пленных на оккупированных территориях”, — указано в сообщении депутата.
Таокж она добавила, что: “Продолжается заслушивание отчета Генерального Секретаря Совета Европы по вопросам нарушения прав человека в Турции (Страсбург, сессия ПАСЕ). Также рассматривался вопрос нарушения прав человека на оккупированных Россией территориях Украины и в аннексированном Крыму”.
Как сообщал УНН, нардеп Надежда Савченко не присутствовала на заседании политического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом заявил народный депутат, вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Владимир Арьев в Facebook.