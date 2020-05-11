Саудівська Аравія знизить видобуток нафти ще на мільйон барелів на добу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Саудівська Аравія збирається знизити видобуток нафти в червні на один мільйон барелів на добу. Про це з посиланням на представника міністерства енергетики країни повідомляє Reuters, передає УНН.
"У понеділок представник міністерства енергетики Саудівської Аравії заявив, що міністерство доручило національній нафтовій компанії Aramco скоротити видобуток нафти в червні на додатковий 1 мільйон барелів на добу, на додачу до скорочення, до якого вже вдалося королівство відповідно до угоди ОПЕК+", - пише видання.
Таким чином, як вказав представник міністерства, загальне скорочення виробництва країною сягатиме близько 4,8 млн барелей на добу в порівнянні з квітневим рівнем виробництва.
"Таким чином, видобуток в королівстві в червні після цільових і добровільних скорочень становитиме 7,492 мільйона барелів на добу", - додав він.
Нагадаємо, 12 квітня країни ОПЕК+ погодили умови зі скорочення видобутку нафти.