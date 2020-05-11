Саудівська Аравія знизить видобуток нафти ще на мільйон барелів на добу

"У понеділок представник міністерства енергетики Саудівської Аравії заявив, що міністерство доручило національній нафтовій компанії Aramco скоротити видобуток нафти в червні на додатковий 1 мільйон барелів на добу, на додачу до скорочення, до якого вже вдалося королівство відповідно до угоди ОПЕК+", - пише видання.

Таким чином, як вказав представник міністерства, загальне скорочення виробництва країною сягатиме близько 4,8 млн барелей на добу в порівнянні з квітневим рівнем виробництва.

"Таким чином, видобуток в королівстві в червні після цільових і добровільних скорочень становитиме 7,492 мільйона барелів на добу", - додав він.

Нагадаємо, 12 квітня країни ОПЕК+ погодили умови зі скорочення видобутку нафти.