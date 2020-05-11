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Саудовская Аравия снизит добычу нефти еще на миллион баррелей в сутки

Киев • УНН

 • 15990 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Саудовская Аравия собирается снизить добычу нефти в июне на один миллион баррелей в сутки. Об этом со ссылкой на представителя министерства энергетики страны сообщает Reuters, передает УНН.

Саудовская Аравия снизит добычу нефти еще на миллион баррелей в сутки

"В понедельник представитель министерства энергетики Саудовской Аравии заявил, что министерство поручило национальной нефтяной компании Aramco сократить добычу нефти в июне на дополнительный 1 млн баррелей в сутки, в дополнение к сокращению, на которое пошло королевство в соответствии с соглашением ОПЕК+", - пишет издание .

Таким образом, как указал представитель министерства, общее сокращение производства страной будет достигать около 4,8 млн баррелей в сутки по сравнению с апрельским уровнем производства.

"Таким образом, добыча в королевстве в июне после целевых и добровольных сокращений составит 7,492 миллиона баррелей в сутки", - добавил он.

Напомним, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали условия по сокращению добычи нефти.

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