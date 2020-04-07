Саудівська Аравія ввела в ряді міст цілодобову комендантську годину через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Саудівська Аравія у понеділок ввела в столиці Ер-Ріяді і ряді міст 24-годинну комендантську годину, яка вступила в силу негайно і триватиме до подальшого повідомлення про скасування. Такі заходи запроваджуються в якості запобіжного заходу проти поширення коронавірусу. Про це із посиланням на державне інформаційне агентство (SPA) пише Reuters, передає УНН.
Так, містами, де введена комендантська година, є Табук, Даммам, Дахран, Аль-Хофуф, Джидда, Таїф, Аль-Катіф, Аль-Хобар. В'їзд і виїзд між містами, як і раніше, під забороною.
Жителям дозволяється залишати свої будинки тільки для задоволення основних потреб всередині свого житлового району з 6:00 до 15:00.
Як повідомлялося в УНН, раніше в Чорногорії ввели режим комендантської години для боротьби з поширенням коронавірусу.