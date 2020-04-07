Саудівська Аравія ввела в ряді міст цілодобову комендантську годину через коронавірус

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Саудівська Аравія у понеділок ввела в столиці Ер-Ріяді і ряді міст 24-годинну комендантську годину, яка вступила в силу негайно і триватиме до подальшого повідомлення про скасування. Такі заходи запроваджуються в якості запобіжного заходу проти поширення коронавірусу. Про це із посиланням на державне інформаційне агентство (SPA) пише Reuters, передає УНН.