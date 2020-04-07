Саудовская Аравия ввела в ряде городов круглосуточный комендантский час из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Саудовская Аравия в понедельник ввела в столице Эр-Рияде и ряде городов 24-часовой комендантский час, вступивший в силу немедленно и который продлится до дальнейшего уведомления об отмене. Такие меры вводятся в качестве меры пресечения против распространения коронавируса. Об этом со ссылкой на государственное информационное агентство (SPA) пишет Reuters, передает УНН.
Так, городами, где введен комендантский час, есть Табук, Даммам, Дахран, Аль-Хофуф, Джидда, Таиф, Аль-Катиф, Аль-Хобар. Въезд и выезд между городами, как и прежде, под запретом.
Жителям разрешается покидать свои дома только для удовлетворения основных потребностей внутри своего жилого района с 6:00 до 15:00.
Как сообщалось в УНН, ранее в Черногории ввели режим комендантского часа для борьбы с распространением коронавируса.