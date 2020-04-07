Саудовская Аравия ввела в ряде городов круглосуточный комендантский час из-за коронавируса

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Саудовская Аравия в понедельник ввела в столице Эр-Рияде и ряде городов 24-часовой комендантский час, вступивший в силу немедленно и который продлится до дальнейшего уведомления об отмене. Такие меры вводятся в качестве меры пресечения против распространения коронавируса. Об этом со ссылкой на государственное информационное агентство (SPA) пишет Reuters, передает УНН.