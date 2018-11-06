Саудівська Аравія відправила хіміка і токсиколога "прибрати" за вбивцями Хашкаджі - ЗМІ

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Саудівська Аравія після вбивства в консульстві королівства журналіста Джамаля Хашкаджі направила в Стамбул “фахівців”, завданням яких було замести сліди злочину. Про це з посиланням на джерело в турецькму уряді пише видання BBC, передає УНН.