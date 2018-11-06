Саудівська Аравія відправила хіміка і токсиколога "прибрати" за вбивцями Хашкаджі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Саудівська Аравія після вбивства в консульстві королівства журналіста Джамаля Хашкаджі направила в Стамбул “фахівців”, завданням яких було замести сліди злочину. Про це з посиланням на джерело в турецькму уряді пише видання BBC, передає УНН.
Джерело видання підтверджує повідомлення газети Daily Sabah, яка стверджує, що в Стамбул з Ер-Ріяда в складі групи в Стамбул прибутку хімік і токсиколог. Видання називає їх імена - Ахмед Абдулазіз аль-Джонабі і Халед Яхія аль-Захрані.
Вони прибули в складі групи з 11 осіб, які повинні були допомагати турецькій стороні в розслідуванні події з Хашкаджі.
Газета стверджує, що команда відвідувала будинок кожен день з 12 жовтня по 17 жовтня. А через три дні вони покинули країну.
Як повідомляв УНН, тіло опозиційного журналіста Хашкаджі могли розчинити кислотою в саудівському консульстві в Стамбулі.
Нагадаємо, на початку жовтня журналіст Джамаль Хашкаджі увійшов в генеральне консульство Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи для одруження, а вже через три тижні його розчленоване тіло, як повідомили в Туреччині, було знайдено в колодязі на території дипломатичної установи.
Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав Саудівську Аравію повідомити, де тіло опозиційного журналіста Джамала Хашкаджі, якого вбили в саудівському консульстві в Стамбулі.