Саудовская Аравия отправила химика и токсиколога "убрать" за убийцами Хашкаджи - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Саудовская Аравия после убийства в консульстве королевства журналиста Джамаля Хашкаджи направила в Стамбул "специалистов", задачей которых было замести следы преступления. Об этом со ссылкой на источник в турецком правительстве пишет издание BBC, передает УНН.
Источник подтверждает сообщение газеты Daily Sabah, которая утверждает, что в Стамбул из Эр-Рияда в составе группы в Стамбул прибыли химик и токсиколог. Издание называет их имена - Ахмед Абдулазиз аль-Джонаби и Халед Яхия аль-Захрани.
Они прибыли в составе группы из 11 человек, которые должны были помогать турецкой стороне в расследовании происшествия с Хашкаджи.
Газета утверждает, что команда посещала дом каждый день с 12 октября по 17 октября. А через три дня они покинули страну.
Как сообщал УНН, тело оппозиционного журналиста Хашкаджи могли растворить кислотой в саудовском консульстве в Стамбуле.
Напомним, в начале октября журналист Джамаль Хашкаджи вошел в генеральное консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы для бракосочетания, а уже через три недели его расчлененное тело, как сообщили в Турции, было найдено в колодце на территории дипломатического учреждения.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Саудовскую Аравию сообщить, где тело оппозиционного журналиста Джамала Хашкаджи, которого убили в саудовском консульстве в Стамбуле.