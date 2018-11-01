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Тіло журналіста Хашкаджі розчинили в кислоті - ЗМІ

Тіло журналіста Хашкаджі розчинили в кислоті - ЗМІ

Київ • УНН

 • 10326 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Тіло опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі могли розчинити кислотою в саудівському консульстві в Стамбулі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Washington Post.

"Неназваний високопоставлений турецький чиновник розповів, що турецька влада розробляє версію про те, що розчленоване тіло Хашкаджі могло бути знищене в кислоті на території консульства Саудівської Аравії або у резиденції генерального консула Саудівської Аравії. Біологічні докази, що виявлені в саду консульства, підтверджують версію про те, що тіло Хашкаджі було знищене поблизу місця, де його було вбито і розчленовано" - повідомляє Washington Post.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Стамбулі розкрили подробиці вбивства журналіста Хашкаджі

"Тіло Хашкаджі не потребувало поховання" - сказав чиновник, який висловився на умовах анонімності.

Хоча саудівські чиновники тепер визнають, що Хашкаджі загинув у консульстві 2 жовтня, все, що вони сказали про його тіло, що нападники передали його "місцевому співробітнику" для утилізації. Турецькі слідчі цьому не вірять.

На початку жовтня журналіст Джамаль Хашкаджі увійшов в генеральне консульство Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи для одруження, а вже через три тижні його розчленоване тіло, як повідомили в Туреччині, було знайдено в колодязі на території дипломатичної установи. 

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав Саудівську Аравію повідомити, де тіло опозиційного журналіста Джамала Хашкаджі, якого вбили в саудівському консульстві в Стамбулі. 

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