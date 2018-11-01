Тело журналиста Хашкаджи растворили в кислоте - СМИ

"Неназванный высокопоставленный турецкий чиновник рассказал, что турецкие власти разрабатывают версию о том, что расчлененное тело Хашкаджи могло быть уничтожено в кислоте на территории консульства Саудовской Аравии или в резиденции генерального консула Саудовской Аравии. Биологические доказательства, обнаруженные в саду консульства, подтверждают версию о том, что тело Хашкаджи было уничтожено вблизи места, где он был убит и расчленен", - сообщает Washington Post.

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"Тело Хашкаджи не нуждалось в захоронения", - сказал чиновник, который высказался на условиях анонимности.



Хотя саудовские чиновники теперь признают, что Хашкаджи погиб в консульстве 2 октября, все, что они сказали о его тело, нападавшие передали его "местном сотруднику" для утилизации. Турецкие следователи этому не верят.



В начале октября журналист Джамаль Хашкаджи вошел в генеральное консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы для бракосочетания, а уже через три недели его расчлененное тело, как сообщили в Турции, было найдено в колодце на территории дипломатического учреждения.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Саудовскую Аравию сообщить, где тело оппозиционного журналиста Джамала Хашкаджи, которого убили в саудовском консульстве в Стамбуле.