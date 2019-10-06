Саудівська Аравія дозволила неодруженим парам туристів жити в одному готельному номері
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Влада Саудівської Аравії дозволили туристам, які не перебувають у шлюбі, знімати в готелях один номер на двох. Про це повідомляє Reuters з посиланням на комісію з туризму та національної спадщини Саудівської Аравії, передає УНН.
Раніше туристи могли поселитися в одному номері тільки після пред’явлення доказів того, що вони одружені.
Нове правило не поширюється на громадян Саудівської Аравії — їм як і раніше потрібно буде пред’являти документи про шлюб.
Крім того, саудівська влада дозволили жінкам — не тільки туристкам, а й місцевим мешканкам — знімати для себе одномісні номери в готелях.
У Саудівській Аравії проходять реформи, спрямовані на те, щоб зробити країну більш відкритою для іноземців і дати більше прав жінкам. У вересні саудівська влада оголосила про введення віз для індивідуальних туристів. Раніше в країну могли в’їхати тільки трудові мігранти, паломники в Мекку і Медину, а також іноземці, які мали запрошення, їхали в ділове відрядження, на концерт або спортивний захід.
Варто нагадати, що за останні роки саудівським жінкам дозволили відвідувати футбольні матчі, водити автомобіль (з дозволу чоловіка або опікуна), служити в армії (у званні не вище сержанта), а також отримувати паспорт та виїжджати за кордон без дозволу родичів чоловічої статі.