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Саудовская Аравия разрешила холостым парам туристов жить в одном гостиничном номере

Киев • УНН

 • 12328 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Власти Саудовской Аравии разрешили туристам, которые не состоят в браке, снимать в отелях один номер на двоих. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комиссию по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии, передает УНН.

Саудовская Аравия разрешила холостым парам туристов жить в одном гостиничном номере

Ранее туристы могли поселиться в одном номере только после предъявления доказательств того, что они женаты.

Новое правило не распространяется на граждан Саудовской Аравии — им по-прежнему нужно будет предъявлять документы о браке.

Кроме того, саудовские власти разрешили женщинам — не только туристкам, но и местным жительницам — снимать для себя одноместные номера в отелях.

В Саудовской Аравии проходят реформы, направленные на то, чтобы сделать страну более открытой для иностранцев и дать больше прав женщинам. В сентябре саудовские власти объявили о введении виз для индивидуальных туристов. Раньше в страну могли въехать только трудовые мигранты, паломники в Мекку и Медину, а также иностранцы, которые имели приглашение, ехали в деловую командировку, на концерт или спортивное мероприятие.

Стоит нагалаты, что за последние годы саудовским женщинам разрешили посещать футбольные матчи, водить автомобиль (с разрешения мужа или опекуна), служить в армии (в звании не выше сержанта), а также получать паспорт и выезжать за границу без разрешения родственников мужского пола.

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