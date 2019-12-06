Saudi Aramco стала найдорожчою публічною компанією у світі

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Саудівський нафтовий концерн Aramco в результаті первинного розміщення акцій (IPO) зібрав рекордні 25,6 мільярда доларів США. Його акції на біржі в Ер-Ріяді в четвер, 5 грудня, торгувалися по 32 ріала або 8,53 долара за акцію. Згідно з повідомленням компанії, підсумковий обсяг пропозиції становив три мільярди акцій або 1,5 відсотка капіталу. У результаті нафтова компанія з Саудівської Аравії стала найдорожчою публічною компанією в світі — вартістю в 1,7 трильйона доларів. Aramco перевершила рекорд китайського рітейлера Ali Baba у 2014 році. Тоді йому вдалося залучити під час IPO 25 мільярдів доларів, повідомляє DW, передає УНН.