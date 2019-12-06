Saudi Aramco стала самой дорогой публичной компанией в мире

Объем IPO Saudi Aramco может еще возрасти, если будет реализован опцион на доразмещение 450 млн акций. Тогда саудовские власти получит всего 29,4 миллиарда долларов.

Размещение акций Aramco на бирже является центральным пунктом плана наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана с масштабной перестройки экономики под названием Vision 2030. Цель этого плана — сделать Саудовскую Аравию менее зависимой от нефти. Изначально планировалось, что Aramco выйдет на биржу в 2017 году.

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Aramco была основана в 1933 году как концессия между правительством Саудовской Аравии с американской нефтяной компанией Standard Oil of California. В 1988 году саудовские власти получила полный контроль над компанией и переименовала ее в Saudi Aramco. На конец 2018 подтвержденные нефтяные запасы Aramco, по ее собственной информации, были больше, чем суммарно в пяти крупных международных нефтяных компаний — ExxonMobil, Shell, BP, Chevron и Total.