Saudi Aramco стала самой дорогой публичной компанией в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Саудовский нефтяной концерн Aramco в результате первичного размещения акций (IPO) собрал рекордные 25,6 миллиарда долларов США. Его акции на бирже в Эр-Рияде в четверг, 5 декабря, торговались по 32 риала или 8,53 доллара за акцию. Согласно сообщению компании, итоговый объем предложения составил три миллиарда акций или 1,5 процента капитала. В результате нефтяная компания из Саудовской Аравии стала самой дорогой публичной компанией в мире - стоимостью в 1,7 триллиона долларов. Aramco превзошла рекорд китайского ритейлера Ali Baba в 2014 году. Тогда ему удалось привлечь в ходе IPO 25 млрд долларов, сообщает DW, передает УНН.
Объем IPO Saudi Aramco может еще возрасти, если будет реализован опцион на доразмещение 450 млн акций. Тогда саудовские власти получит всего 29,4 миллиарда долларов.
Размещение акций Aramco на бирже является центральным пунктом плана наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана с масштабной перестройки экономики под названием Vision 2030. Цель этого плана — сделать Саудовскую Аравию менее зависимой от нефти. Изначально планировалось, что Aramco выйдет на биржу в 2017 году.
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Aramco была основана в 1933 году как концессия между правительством Саудовской Аравии с американской нефтяной компанией Standard Oil of California. В 1988 году саудовские власти получила полный контроль над компанией и переименовала ее в Saudi Aramco. На конец 2018 подтвержденные нефтяные запасы Aramco, по ее собственной информации, были больше, чем суммарно в пяти крупных международных нефтяных компаний — ExxonMobil, Shell, BP, Chevron и Total.