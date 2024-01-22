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Сапери взяли в полон 11 окупантів на сході України

Сапери взяли в полон 11 окупантів на сході України

Київ • УНН

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Українські сапери взяли в полон 11 російських військовослужбовців під час виконання бойових завдань на сході України, повідомляє прес-служба Збройних сил України. Захопленням полонених займався 808-й окремий полк.

Під час виконання бойових завдань українські сапери взяли в полон 11 російських військовослужбовців. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Росіян взяли в полон інженери 808-го окремого полку підтримки ЗСУ. Це сталося на сході країни, де полк якраз виконує бойові завдання.

Просто уявіть, наскільки люто воюють Збройні Сили, якщо навіть сили підтримки беруть ворогів у полон. Пишаємося та бажаємо вдалого полювання!

пишуть у СтратКомі.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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