Сапери взяли в полон 11 окупантів на сході України

Під час виконання бойових завдань українські сапери взяли в полон 11 російських військовослужбовців. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, передає УНН.

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Росіян взяли в полон інженери 808-го окремого полку підтримки ЗСУ. Це сталося на сході країни, де полк якраз виконує бойові завдання.

Просто уявіть, наскільки люто воюють Збройні Сили, якщо навіть сили підтримки беруть ворогів у полон. Пишаємося та бажаємо вдалого полювання! пишуть у СтратКомі.

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