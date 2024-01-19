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Порадив співвітчизникам не йти до окупаційного війська: бійці ССО на Донеччині взяли в полон чергового окупанта

Порадив співвітчизникам не йти до окупаційного війська: бійці ССО на Донеччині взяли в полон чергового окупанта

Київ • УНН

 • 106595 перегляди

Як повідомили у Силах спецоперацій, окупанта взяли в полон та передали до відповідних органів для поповнення обмінного фонду.

Сили спеціальних операцій повідомили, що під час роботи на Донеччині взяли у полон росіянина, який на камеру порадив своїм співвітчизникам не йти до окупаційного війська, передає УНН.

Військовополонений розповів досить розповсюджену "сумну" історію російського "асвабадітєля": фінансові проблеми, контракт в російській армії, три дні підготовки на полігоні, відправка до України. На камеру він радить своїм співвітчизникам не йти до окупаційного війська та впевнений, що війна проти України – це тотальне винищення російського населення 

- йдеться в повідомленні.

Деталі

Оператори 8-го окремого полку ССО після проведення розвідки та ураження передових позицій противника помітили, що один із солдатів ворога втратив орієнтування в просторі та намагається пересуватися окопами.

Окупанта взяли в полон та передали до відповідних органів для поповнення обмінного фонду.

Спецпризначенці знищили російський "Град", з якого окупанти обстрілювали цивільних на Миколаївщині18.01.24, 14:20 • 33354 перегляди

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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