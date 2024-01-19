Порадив співвітчизникам не йти до окупаційного війська: бійці ССО на Донеччині взяли в полон чергового окупанта

Сили спеціальних операцій повідомили, що під час роботи на Донеччині взяли у полон росіянина, який на камеру порадив своїм співвітчизникам не йти до окупаційного війська, передає УНН.

Військовополонений розповів досить розповсюджену "сумну" історію російського "асвабадітєля": фінансові проблеми, контракт в російській армії, три дні підготовки на полігоні, відправка до України. На камеру він радить своїм співвітчизникам не йти до окупаційного війська та впевнений, що війна проти України – це тотальне винищення російського населення