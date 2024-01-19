Посоветовал соотечественникам не идти в оккупационное войско: бойцы ССО в Донецкой области взяли в плен очередного оккупанта

Силы специальных операций сообщили, что во время работы в Донецкой области взяли в плен россиянина, который на камеру посоветовал своим соотечественникам не идти в оккупационное войско, передает УНН.

Военнопленный рассказал довольно распространенную "печальную" историю российского "асвабадителя": финансовые проблемы, контракт в российской армии, три дня подготовки на полигоне, отправка в Украину. На камеру он советует своим соотечественникам не идти в оккупационное войско и уверен, что война против Украины - это тотальное уничтожение российского населения - говорится в сообщении.

Детали

Операторы 8-го отдельного полка ССО после проведения разведки и поражения передовых позиций противника заметили, что один из солдат врага потерял ориентировку в пространстве и пытается передвигаться по окопам.

Оккупанта взяли в плен и передали в соответствующие органы для пополнения обменного фонда.

Спецназовцы уничтожили российский "Град", из которого оккупанты обстреливали гражданских на Николаевщине