Саперы взяли в плен 11 оккупантов на востоке Украины

Во время выполнения боевых задач украинские саперы взяли в плен 11 российских военнослужащих. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ, передает УНН.

Детали

Россиян взяли в плен инженеры 808-го отдельного полка поддержки ВСУ. Это произошло на востоке страны, где полк как раз выполняет боевые задачи.

Просто представьте, насколько яростно воюют Вооруженные Силы, если даже силы поддержки берут врагов в плен. Гордимся и желаем удачной охоты! пишут в СтратКоми.

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