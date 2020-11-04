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САП оскаржить закриття справи щодо заступника начальника Бердянського морпорту

САП оскаржить закриття справи щодо заступника начальника Бердянського морпорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить закриття антикорсудом кримінального провадження стосовно заступника начальника Бердянської філії ДП “Адміністрація морських портів України”, передає УНН із посиланням на повідомлення САП у Telegram.

“Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою готується касаційна скарга на рішення Вищого антикорупційного суду про закриття кримінального провадження стосовно заступника начальника Бердянської філії ДП „Адміністрація морських портів України“, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України”, — йдеться у повідомленні.

У САП додали, що також буде оскаржено відповідну ухвалу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду щодо вказаного судового рішення.

Так, своїм рішенням ВАКС та Апеляційна палата ВАКС закрили кримінальне провадження з підстав закінчення строків досудового слідства, наголошено у повідомленні.

“Не погоджуючись з вказаними рішенням судів, САП оскаржить їх у Верховному Суді”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила кримінальне провадження щодо заступника начальника Бердянської філії ДП “Адміністрація морських портів України” через недотримання прокурором САП строку звернення з обвинувальним актом до суду.

Як повідомлялося, САП завершила розслідування у справі щодо завдання близько 2,5 млн грн збитків Бердянському морпорту.

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