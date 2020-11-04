САП обжалует закрытие дела в отношении заместителя начальника Бердянского морпорта
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует закрытие антикорсудом уголовного производства в отношении заместителя начальника Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины", передает УНН со ссылкой на сообщение САП в Telegram.
"Специализированной антикоррупционной прокуратурой готовится кассационная жалоба на решение Высшего антикоррупционного суда о закрытии уголовного производства в отношении заместителя начальника Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины", обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины", - говорится в сообщении.
В САП добавили, что также будет обжаловано соответствующее постановление Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда по указанному судебному решению.
Так, своим решением ВАКС и Апелляционная палата ВАКС закрыли уголовное производство по основаниям истечения сроков досудебного следствия, отмечается в сообщении.
"Не соглашаясь с указанным решением судов, САП обжалует их в Верховном суде", - говорится в сообщении.
Напомним, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство в отношении заместителя начальника Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" из-за несоблюдения прокурором САП срока обращения с обвинительным актом в суд.
Как сообщалось, САП завершила расследование по делу о нанесении около 2,5 млн грн убытков Бердянском морпорту.