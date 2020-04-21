САП оскаржить рішення суду щодо відмови арештовувати Микитася

КИЇВ. 21 квітня УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить рішення Вищого антикорупційного суду щодо відмови у застосуванні до експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.