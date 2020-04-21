САП оскаржить рішення суду щодо відмови арештовувати Микитася
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить рішення Вищого антикорупційного суду щодо відмови у застосуванні до експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
"Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить до Апеляційної палати рішення слідчого судді Вищого антикорупційного суду, яким відмовлено в застосуванні до підозрюваного у справі заволодіння квартирами Нацгвардії, а саме колишньому Народному депутату, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що 3 квітня Антикорупційний суд частково задовольнив клопотанням прокурора САП та у зв'язку з порушенням процесуальних обов'язків із заставодавця - з екснардепа в дохід держави стягнуто 80 млн гривень. В той же час слідчий суддя постановив застосувати до підозрюваного новий запобіжний захід - у вигляді застави у розмірі 100 млн гривень із покладенням відповідних обов'язків.
"За рішенням суду підозрюваний протягом п'яти днів мав внести всю суму застави. Однак рішення суду колишній народний обранець так і не виконав. Зважаючи на це, прокурор САП звернувся до суду з вимогою застосувати до підозрюваного більш суворий запобіжний захід", - зазначається в повідомленні.
Також у САП наголошують, що найближчим часом апеляційну скаргу буде скеровано до апеляційної інстанції.
Нагадаємо, 20 квітня Вищий антикорупційний суд відмовив прокурору САП у взятті під варту експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася, якого обвинувачують у зловживаннях із квартирами для Нацгвардії.