САП обжалует решение суда об отказе арестовывать Микитася
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение Высшего антикоррупционного суда об отказе в применении к экс-президента "Укрстроя" Максима Микитася меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует в Апелляционную палату решения следственного судьи Высшего антикоррупционного суда, которым отказано в применении к подозреваемому по делу завладение квартирами Нацгвардии, а именно бывшему Народному депутату, меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.
Сообщается, что 3 апреля Антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и в связи с нарушением процессуальных обязанностей по залогодателю - с экс-снардепа в доход государства взыскано 80 млн гривен. В то же время следственный судья постановил применить к подозреваемому новую меру пресечения - в виде залога в размере 100 млн гривен с возложением соответствующих обязанностей.
"По решению суда подозреваемый в течение пяти дней должен внести всю сумму залога. Однако решение суда бывший народный избранник так и не выполнил. Учитывая это, прокурор САП обратился в суд с требованием применить к подозреваемому более строгую меру пресечения", - отмечается в сообщении.
Также в САП подчеркивают, что в ближайшее время апелляционная жалоба будет направлена в апелляционную инстанцию.
Напомним, 20 апреля Высший антикоррупционный суд отказал прокурору САП во взятии под стражу экс-президента "Укрстроя" Максима Микитася, которого обвиняют в злоупотреблениях с квартирами для Нацгвардии.