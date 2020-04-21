САП обжалует решение суда об отказе арестовывать Микитася

КИЕВ. 21 апреля УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение Высшего антикоррупционного суда об отказе в применении к экс-президента "Укрстроя" Максима Микитася меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.