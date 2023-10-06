САП готує клопотання про відсторонення мера Сум Лисенка від посади
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Прокурор САП готує клопотання про відсторонення Олександра Лисенка від посади мера Сум. Про це журналісту УНН повідомила речниця САП Ольга Постолюк.
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«Прокурор САП готує клопотання про відсторонення вказаної особи від займаної посади», - повідомила Постолюк.
Додамо
За мера Сум Олександра Лисенка, якого підозрюють у хабарництві, внесли заставу у розмірі 3 млн грн.
Доповнення
4 жовтня Вищий антикорупційний суд арештував мера Сум Олександра Лисенка з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн.
Прокурор наполягав на застосуванні Лисенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 10 млн грн.
Меру Сум Олександру Лисенку та директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн.
Його спільнику — директору Департаменту інфраструктури Сумської області також інкриміновано ч. 4 ст. 368 КК України.
2 жовтня мера міста та директора Департаменту було викрито “на гарячому” одразу після одержання третьої частини обумовлених коштів — 1 430 000 гривень.