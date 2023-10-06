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САП готує клопотання про відсторонення мера Сум Лисенка від посади

САП готує клопотання про відсторонення мера Сум Лисенка від посади

Київ • УНН

 • 885920 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Прокурор САП готує клопотання про відсторонення Олександра Лисенка від посади мера Сум. Про це журналісту УНН повідомила речниця САП Ольга Постолюк.

Цитата

«Прокурор САП готує клопотання про відсторонення вказаної особи від займаної посади», - повідомила Постолюк.

Додамо

За мера Сум Олександра Лисенка, якого підозрюють у хабарництві, внесли заставу у розмірі 3 млн грн.

Доповнення

4 жовтня Вищий антикорупційний суд арештував мера Сум Олександра Лисенка з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн.

Прокурор наполягав на застосуванні Лисенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 10 млн грн.

Меру Сум Олександру Лисенку та директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн.

Його спільнику — директору Департаменту інфраструктури Сумської області також інкриміновано ч. 4 ст. 368 КК України.

2 жовтня мера міста та директора Департаменту було викрито “на гарячому” одразу після одержання третьої частини обумовлених коштів — 1 430 000 гривень.

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