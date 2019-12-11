Санкції ЄС проти Росії завтра продовжать на 6 місяців
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Економічні санкції Європейського союзу щодо Російської Федерації в четвер, 12 грудня, будуть продовжені на 6 місяців. Про це написав у своєму Twitter журналіст Рікард Йозвяк, передає УНН.
"Згідно з офіційними особами ЄС, санкції проти Росії будуть продовжені на 6 місяців завтра на Єврораді", - написав він.
Напередодні журналіст повідомляв, що, за словами його джерел в ЄС, після "нормандської зустрічі" все ще "занадто рано" скасовувати будь-які санкції ЄС проти Росії.
Нагадаємо, згідно з листом голови Європейської Ради Шарля Мішеля, у четвер, 12 грудня, в перший день засідання Ради Європи, в Брюсселі обговорять реалізацію Мінських угод.