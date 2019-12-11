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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 93928 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 56224 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 100248 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 113353 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 144793 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 146585 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 139784 просмотра

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Санкции ЕС против России завтра продолжат на 6 месяцев

Санкции ЕС против России завтра продолжат на 6 месяцев

Киев  •  УНН

 • 12903 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Экономические санкции Европейского союза в отношении Российской Федерации в четверг, 12 января, будут продлены на 6 месяцев. Об этом написал в своем Twitter журналист Рикард Йозвяк, передает УНН.

"Согласно с официальными лицами ЕС, санкции против России будут продлены на 6 месяцев завтра на Евросовете", - написал он.

Накануне журналист сообщал, что, по словам его источников в ЕС, после "нормандской встречи" все еще "слишком рано" отменять любые санкции ЕС против России.

Напомним, согласно письму главы Европейского Совета Шарля Мишеля, в четверг, 12 декабря, в первый день заседания Совета Европы в Брюсселе обсудят реализацию Минских соглашений.

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